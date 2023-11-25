كورك تيليكوم: هيئة الإعلام العراقية قطعت الترابط الدولي للشركة

2023-11-25 09:48:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقدمت هيئة الاعلام والاتصالات، على قطع الاتصال الدولي مع شركة "كورك تليكوم" للاتصالات، فيما أنذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب تعاملها مع الشركة ذاتها.

وذكر بيان للشركة اليوم السبت، أن الهيئة خاطبت وزارة الاتصالات بالايعاز الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لغرض حجب امرار كامل الحركة الهاتفية الخاصة بالشركة وبضمنها الدولية.

واضاف ان لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب أوجبت على وزارة الاتصالات ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بقطع الربط البيني والدولي في الوقت الحاضر ومنح الشركة الوقت الذي تم الاتفاق عليه لغرض تسوية المبالغ المترتبة عليها وضمان تسديدها للدولة الأمر الذي يضمن الحفاظ على المال العام ومنع هدره واحتفاظ المشتركين بحقوقهم.

وتابعت الشركة في بيانها، أن الهيئة انذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب استمرارها ببث الاعلانات الترويجية للشركة،لحين قيامها بتصحيح وضعها القانوني والمالي وحسب ضوابط الهيئة.