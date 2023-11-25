كورك: هيئة الإعلام والاتصالات قطعت الترابط الدولي للشركة

2023-11-25 09:50:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



اقدمت هيأة الاعلام والاتصالات على قطع الاتصال الدولي مع شركة كورك تليكوم بعد وعود بانتهاء الازمة فيما بينهما واعادة الاتصال البيني،فيما انذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب تعاملها مع الشركة.

وذكر بيان للشركة ان الهيأة خاطبت وزارة الاتصالات بالايعاز الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لغرض حجب امرار كامل الحركة الهاتفية الخاصة بالشركة وبضمنها الدولية.

واضاف ان لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب اوجبت وزارة الاتصالات ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بقطع الربط البيني والدولي في الوقت الحاضر ومنح الشركة الوقت الذي تم الاتفاق عليه لغرض تسوية المبالغ المترتبة عليها وضمان تسديدها للدولة الامر الذي يضمن الحفاظ على المال العام ومنع هدره واحتفاظ المشتركين بحقوقهم.

وبينت الشركة ان الهيأة انذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب استمرارها ببث الاعلانات الترويجية للشركة،لحين قيامها بتصحيح وضعها القانوني والمالي وحسب ضوابط الهياة.