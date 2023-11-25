مع بداية الأسبوع .. إنخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

2023-11-25 10:30:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 159750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 159750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 157750 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 158400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 158000 دينار مقابل 100 دولار.