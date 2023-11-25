الحكيم يشدد على ضرورة حماية المرأة من العنف النفسي والجسدي والأسري

2023-11-25 10:53:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، على ضرورة حماية المرأة من العنف النفسي والجسدي والاسري.

وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم الدول للقضاء على العنف ضد المرأة، وتلقته "بغداد اليوم"، إن "رؤيتنا المنهجية الثابتة لمكانة المرأة تنطلق من منح الشريعة الإسلامية السمحة لها كافة حقوقها المشروعة على أكمل وأحكم وجه".

وأوضح انها "نصت على ضرورة حمايتها من العنف النفسي والجسدي والأسري والمجتمعي، وأهمية تكريمها، وصون كرامتها".

وتابع الحكيم: "وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، نجدد موقفنا الداعي إلى تضافر جهود المؤسسات والهيئات الدينية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية من أجل وضع المرأة في مكانها الحضاري الصحيح والإفادة من طاقاتها في صناعة الإنسان والمجتمع".