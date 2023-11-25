2023-11-25 11:00:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية بعد ان شهدت خسائر كبيرة خلال ثلاثة أسابيع الماضية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 1.11 دولار ليصل الى 78.60 دولاراً، الا انه حقق مكاسب اسبوعية بلغت 2.07 دولار بما يعادل 3.56%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 1.11 دولار ليصل الى 81.65 دولارا، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية بلغت 2.07 دولار أو ما يعادل 3.42%.

وسجلت اسعار النفط العالمية استقرارا تقريبا خلال الأسبوع الماضي حيث سجل 84 سنتاً، بما يعادل 1%، إلى 80.58 دولارا للبرميل،حيث أغلقت يوم الجمعة الماضي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 80.61 دولارا للبرميل.



