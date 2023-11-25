سايتكس وهوب سبوت HubSpot يتعاونان لإطلاق برنامج مسرع الشرق الأوسط لدعم الشركات الناشئة

2023-11-25 11:13:57 - المصدر: سايتكس

جميع مؤسسو الشركات المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوون للانضمام إلى HubSpot وScitecs في جلسة عملية بعنوان "قم ببناء مجموعة التكنولوجيا النهائية لزيادة نجاح شركتك الناشئة". "سنكشف أسرار مجموعات التكنولوجيا ونرشدك خلال عملية إنشاء مجموعة تناسب احتياجاتك الفريدة لبدء التشغيل." قال الدكتور أحمد مرادي - العضو المنتدب لشركة سايتكس. سيترأس هذه الجلسة من هوب سبوت- إيوين ماكغينيس - رئيس قطاع للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية والمملكة المتحدة والذي أعلن: "سنطلق أيضًا برنامجنا الجديد مسرع الشرق الأوسط - Accelerate Middle East - ومن خلاله سيستطيع الحاضرون الحصول على بوابة HubSpot مجانية، بالإضافة لخصومات البرامج اللازمة لبدء بناء مجموعة التكنولوجيا الخاصة بك ".

في هذه الجلسة والتي تستغرق ساعة واحدة، ستكون المفاهيم المعقدة في متناول الجميع، بما في ذلك:

• ما هو مكدس التكنولوجيا؟

• عملية بناء حزمة تقنية تناسب الشركات الناشئة.

• كيفية اختيار الأدوات الصحيحة والضرورية للبدء.

• خصومات HubSpot المتاحة على مجموعة التكنولوجيا لتبدأ رحلة النجاح

ستُعقد الجلسة في 29 نوفمبر 2023 الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق أوروبا | الساعة 3 عصراً بتوقيت جرينتش+3. جميع المؤسسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوون للتسجيل والانضمام إلى برنامج Accelerate Middle East والبدء في بناء مجموعتهم التكنولوجية.

حول: HubSpot هي منصة رائدة لإدارة علاقات العملاء توفر البرامج والدعم لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. تشتمل منصة HubSpot على منتجات التسويق والمبيعات والخدمات وإدارة مواقع الويب التي تبدأ مجانًا وتتوسع لتلبية احتياجات العملاء في أي مرحلة من مراحل النمو. اليوم، يستخدم آلاف العملاء حول العالم أدوات وتكاملات هوب سبوت القوية وسهلة الاستخدام لجذب العملاء وإشراكهم وإسعادهم.

حول: Scitecs هي وكالة نمو متكاملة تمامًا تأسست في عام ٢٠١٠ وتوفر حلولًا رقمية إبداعية واستراتيجية لعملائها للتعامل مع السوق المستهدف وتحقيق أهداف المبيعات والتسويق. ساعدت Scitecs - الشريك الأول لـ HubSpot في المملكة العربية السعودية ومصر - أكثر من 50 شركة ناشئة في المنطقة على تنفيذ HubSpot والتوسع بسرعة.