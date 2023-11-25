أمطار الـ5 أيام الأخيرة تمد ديالى بمياه وفيرة ودعوات لإنشاء سدود بأسرع وقت

2023-11-25 12:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد قائمقام قضاء مندلي مازن الخزاعي، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، أن امطار الشهر الحالي امدت مدن الحدود شرق ديالى بأكثر من 110 مليون م3 من المياه.

وقال الخزاعي لـ "بغداد اليوم"، إن "تدفق السيول في 7 وديان حدودية قرب الشريط العراقي – الإيراني توقف بعد مضي 5 أيام"، لافتا الى أن "امطار تشرين الثاني امدت مدن الحدود في ديالى بأكثر من 110 مليون م3 من المياه خلال 5 أيام".

وأضاف، ان "هناك نتائج إيجابية لمياه السيول أبرزها إنعاش المياه الجوفية ورفع قدرة إنتاجية الابار بعد انحسار معدل المياه بالإبار لـ 30 م تحت الأرض في الأشهر الأخيرة بسبب موجة الجفاف القاسية".

وأشار الى ان "الجزء الأكبر من مياه السيول لا يمكن الاستفادة منها وهذا يدفعنا الى الضغط باتجاه تسريع وتيرة انشاء مشروع سد عملاق قادر على استيعاب هذه الثروة الكبيرة من المياه التي يمكن ان تخلق بوابة انقاذ لمناطق واسعة".

وكان الخزاعي قد طالب في وقت سابق (22 تشرين الثاني 2023)، بضرورة انشاء سد لاحتواء السيول القادمة من ايران، مشيراً الى ضياع 90 بالمائة من السيول الأخير التي اجتاحت مناطق في المحافظة دون الاستفادة منها.

وقال الخزاعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "السيول المتدفقة من ايران تجاه (7) وديان حدودية شرق ناحية قزانيه ضمن محافظة ديالى، قد فقدت 50% من زخمها بعد مضي 72 ساعة على تدفقها" مبيناً ان "مياه السيول تذهب الى عمق منحدرات تقع بين محافظتي ديالى وواسط و90% لا يمكن الاستفادة منها لعدم وجود سدود قادرة على احتواء جميع الكميات".



