الإطاحة بـ3 تجار مخدرات واعتقال متهم بخطف فتاة في النجف وبغداد

2023-11-25 13:32:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



عبر معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة لملف تجار المخدرات، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الاشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على (٣) من تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الاشرف، ضبط بحوزتهم بالجرم المشهود مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي، دُوّنت اقوالهم بدائياً وقضائياً وجرى ايقافهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات.

وفي سياق منفصل، ألقت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها، القبض على متهم بعملية خطف احدى الفتيات شرقي العاصمة وبعد التدقيق وجمع المعلومات، استطاعت مفارز المديرية من تحديد مكان وجوده والقبض عليه في منطقة الكرادة ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤٢١ خطف، جرى تسليم المتهم الى الجهات المختصة أصولياً.

يتبع ...



