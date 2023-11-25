مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير مروع في صلاح الدين

2023-11-25 13:34:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير شمال غرب تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنيا لقي مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون بتصادم عجلة مع حافلة على طريق قرية (البو طعمة) بين قضاء بيجي وتكريت.

واضاف ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما نقل المصابين الى مستشفى بعقوبة لإجراء العلاجات اللازمة".

وتسجل صلاح الدين عدة حوادث سير يوميا لأسباب ودواع متعددة تعود لمنظومة الطرق المتهالكة أو الحوادث العرضية.