ضبط مسافر عراقي بحوزته "كريستال" مخدر في منفذ حدودي

2023-11-25 15:15:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تستمر هيأة المنافذ الحدودية في ضبط المخدرات ومنع مرورها عبر منافذنا الحدودية، حيث تم القبض على مسافر عراقي وضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة وانبوله تستخدم للتعاطي.



عملية الضبط تمت من قبل شعبة مكافحة المخدرات وقوة حماية المنفذ ومفرزة مخدرات شرطة الكمارك قبل دخوله الى صالة المسافرين .



تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .



هيأة المنافذ الحدودية

25 تشرين الثاني 2023

يتبع ...