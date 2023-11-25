بعد تظاهرات ساكنيها.. الخدمات النيابية تعلق على قرار الاعمار بشأن "استملاك الأراضي"

2023-11-25 16:19:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الخدمات البرلمانية، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، على قرار وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني بشأن الأراضي الزراعية والدور المحاذية للطريق السريع الجديد.

وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة ستعمل على متابعة قرار وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني باستملاك الأراضي الزراعية والدور القريب من الطريق في مناطق جنوبي بغداد المحاذية للطريق السريع الجديد".

وأضافت، أن "لجنة الخدمات البرلمانية ستعمل على استضافة الوزير لمعرفة كافة تفاصيل القرار والاطلاع عليها وتقييم اثر ذلك من كل النواحي".

وبينت المكصوصي، أن "مجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي، لا يريد اتخاذ قرارات لها تأثير سلبي على المواطن، ولهذا سنعمل على إيجاد حلول وفق الأطر القانونية والدستورية لمعالجة هذا الملف، خصوصاً مع وجود تظاهرات شعبية ضد قرار ريكاني".

وأمس الجمعة، هدد المتظاهرون على قرار وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، بالتصعيد في حال عدم العدول عن قرار الاستيلاء على أراضيهم الزراعية ودورهم القريبة من الطريق السريع الجديد الدورة – اليوسفية.

واعتبر المتظاهرون ان الوزير “يلعب بالنار” وليس من حقه اصدار هكذا قرارات على أراض يملكونها منذ عشرات السنين بسندات أصولية.

من جهتها، دعت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني الى عدم تكييف القانون للمصلحة الشخصية، في إشارة منها الى قرار استملاك الأراضي والدور القريبة من الطريق السريع الدورة – اليوسفية.

وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إنه لا يمكن لوزير الإعمار تكييف القوانين من أجل مصلحته، مبينة هذه حقوق مواطنين ولا يمكن المساس بها.

وأضافت أنه سيكون هناك استضافة للوزير داخل قبة البرلمان للاستيضاح بشأن قرار استملاك الأراضي والمنازل القريبة من طريق الدورة – اليوسفية.

وفي وقت سابق، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، تنويها حول بيع الأراضي علي جانبي السريع الرابط بين الدورة واليوسفية.

وقال رسول في بيان: إن "على المواطنين عدم شراء الأراضي على جانبي الطريق السريع الجديد الرابط بين سريع محمد القاسم ( الدورة) ومنطقة اليوسفية لكونها غير قانونية".

واكد رسول انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين ومنتحلي صفة الملكية الذين يحاولون خداع الموطنين وابتزازهم".