2023-11-25 16:21:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

النزاهة تعلن نتائج متابعة فريقها في الديار المقدسة لأعمال بعثة الحج لموسم 1444هـ





- ضــرورة التـزام شركـة الخـطـوط الجـوية بمـواعـيد السفـر وإشراك ناقل جوي إضافي





- الدعوة لفتح باب التقديم للحج وإجراء القرعة سنوياً والتعاقد مع الفنادق المتوسطة





- الحث على إعادة النظر والدقة في آلية عمل لجنة فحص الاستطاعة وتوفير الأجهزة والمستلزمات للبعثة الطبية





- استطـلاع رأي أظهر الـرضا عـن جـودة السكن والخدمات الطبية المقدمة للحجاج





- انعدام أي دور لأسطول حافلات شركة نقل المسافرين والوفود