النزاهة تعلن نتائج متابعة فريقها في الديار المقدسة لأعمال بعثة الحج
2023-11-25 16:21:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
النزاهة تعلن نتائج متابعة فريقها في الديار المقدسة لأعمال بعثة الحج لموسم 1444هـ
- ضــرورة التـزام شركـة الخـطـوط الجـوية بمـواعـيد السفـر وإشراك ناقل جوي إضافي
- الدعوة لفتح باب التقديم للحج وإجراء القرعة سنوياً والتعاقد مع الفنادق المتوسطة
- الحث على إعادة النظر والدقة في آلية عمل لجنة فحص الاستطاعة وتوفير الأجهزة والمستلزمات للبعثة الطبية
- استطـلاع رأي أظهر الـرضا عـن جـودة السكن والخدمات الطبية المقدمة للحجاج
- انعدام أي دور لأسطول حافلات شركة نقل المسافرين والوفود