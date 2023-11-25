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النزاهة تعلن نتائج متابعة فريقها في الديار المقدسة لأعمال بعثة الحج

النزاهة تعلن نتائج متابعة فريقها في الديار المقدسة لأعمال بعثة الحج
النزاهة تعلن نتائج متابعة فريقها في الديار المقدسة لأعمال بعثة الحج
2023-11-25 16:21:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

النزاهة تعلن نتائج متابعة فريقها في الديار المقدسة لأعمال بعثة الحج لموسم 1444هـ


- ضــرورة التـزام شركـة الخـطـوط الجـوية بمـواعـيد السفـر وإشراك ناقل جوي إضافي


- الدعوة لفتح باب التقديم للحج وإجراء القرعة سنوياً والتعاقد مع الفنادق المتوسطة


- الحث على إعادة النظر والدقة في آلية عمل لجنة فحص الاستطاعة وتوفير الأجهزة والمستلزمات للبعثة الطبية


- استطـلاع رأي أظهر الـرضا عـن جـودة السكن والخدمات الطبية المقدمة للحجاج


- انعدام أي دور لأسطول حافلات شركة نقل المسافرين والوفود

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