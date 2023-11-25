المندلاوي: انطلقت رؤية البرلمان بتشريع منظومة قانونية رصينة لحماية حقوق المرأة

2023-11-25 17:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة التي كانت ولا تزال وستبقى أساس سمو المجتمعات وتماسكها ، انطلقت رؤية مجلس النواب بتشريع منظومة قانونية رصينة لحماية حقوق المرأة العراقية التي تتطلب جهد تكاملي تشترك به الحكومة والأسرة والمدرسة والجامعة ورجل الدين والعشيرة ومنظمات المجتمع المدني ، وصولا لمجتمع ينبذ العنف بكافة اشكاله والوانه تعلوا فيه المنظومة القيمية للمرأة والتي منحها إياها ديننا الإسلامي .

كما نستثمر هذه المناسبة لتذكير العالم اجمع بأنتهاكات الكيان الصهيوني ومجازره في غزة والتي راح ضحيتها اكثر من 3500 امراة واكثر من 4000 مفقود تحت الأنقاض من نساء وأطفال .

المكتب الإعلامي

للنائب الأول لرئيس مجلس النواب