مدير مصرف الرافدين يحث على استخدام البرامج المتطورة بعيدا عن الانظمة التقليدية

2023-11-25 18:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

يواصل مدير عام مصرف الرافدين الدكتور علي كريم حسين اهتمامه وتفاعله لحل مشاكل الفروع وتسريع الاستجابة لطلباتها. حيث عقد اجتماعا دوريا مع مدراء عدد من فروع بغداد في يوم السبت الموافق 25/11/2023 بحضور معاوني المدير العام ومدراء الأقسام في الإدارة العامة . وأشاد المدير العام بالاستجابة السريعة للفرق الجوالة الميدانية لاطلاع المواطنين على الخدمات والتسهيلات المصرفية وفتح الحسابات لهم والتوجه لاعتماد الدفع الالكتروني، التي أعطت زخماً وحافزاً في الاندماج مع التحول الالكتروني. كما حث المدير العام الموظفين على بذل الجهود في ‏أداء المهام الموكلة اليهم للارتقاء بمستوى العمل وانجاحه واستخدام البرامج المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، بعيداً عن الأنظمة التقليدية.