2023-11-25 19:10:03 - المصدر: الفرات نيوز





سفارة جمهورية العراق في دمشق تتابع آلية دخول المسافرين والزوار العراقيين القادمين الى الجمهورية العربية السورية.

بعد صدور التعليمات بمنحهم سمات وتأشيرات الدخول من المعابر البرية والجوية مباشرة. حيث هنالك زيادة ملحوظة بعدد القادمين لأغراض السياحة الدينية والعلاجية والتجارية ومن المتوقع مضاعفة أعداد القادمين، وكذلك حسن تعامل العاملين في المعابر الحدودية مع الزوار العراقيين.

ونوجه شكرنا إلى جهود وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون ومدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء خالد جديد وجميع أمراء المراكز والمعابر الحدودية والأفراد لتعاونهم وحسن أداءهم بتفويج السواح والزائرين.

ومن الجدير بالذكر أن أعداد الوافدين العراقيين لغاية ١ تشرين الثاني من هذا العام بلغ أكثر من 273000 شخص.

