منتظر محمد: اسعى لعكس صورة جيدة عن اللاعب العراقي في الدوري الإيراني

2023-11-25 20:08:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد اللاعب العراقي منتظر محمد يوم السبت، سعيه لعكس صورة جيدة عن اللاعب العراقي في الدوري الايراني، مشيرا إلى توقيعه على كشوفات نادي مس رفسنجان للنحاس الإيراني وتقديمه رسميا لوسائل الإعلام مساء اليوم.

وتعاقدت ادارة نادي مس رفسنجان للنحاس الإيراني مع العراقي مصطفى محمد، يوم السبت، بشكل رسمي بعد اجتياز الفحص الطبي واللياقة.

وقال مصطفى محمد باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز؛ انه سيبدأ تدريباته رسميا اعتبارا من يوم غد الأحد.

وبين انه بعد انضمامه إلى النادي أصبح ثالث لاعب عراقي يمثل فريق مس رفسنجان حيث سبقه شقيقه منتظر واللاعب علي عدنان وسيسعى لعكس صورة جيدة عن اللاعب العراقي في الدوري الايراني.

وأكد أن العقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.