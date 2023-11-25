مصرع  منتسب شرطة واصابة مدني بحادث سير "مروع" في صلاح الدين

2023-11-25 20:24:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين بمصرع شخصين بحادث سير مروع جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "منتسبا في شرطة صلاح الدين لقي مصرعه وأصيب مدني آخر بتصادم عجلتين على طريق بلد - ناحية بني سعد جنوبي صلاح الدين".

واضاف ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما نقل المصاب الى المستشفى لإجراء العلاجات اللازمة".

وتسجل صلاح الدين عدة حوادث سير يوميا لأسباب ودواع متعددة تعود لمنظومة الطرق أو الحوادث العرضية.