بعد أن ضجت بها مواقع التواصل.. كشف تفاصيل جديدة عن اختفاء الطالبة "سالي"

2023-11-25 20:39:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر امني اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل جديدة بشأن اختفاء فتاة تدعى سالي في منطقة الجعيفر الرحمانية، والتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فقدانها.





وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "استخبرنا من المواطن (س. ر.ع)، والذي يسكن في الرحمانية، بذهاب ابنته المدعوة (سالي) الى المدرسة القريبة على دارها ولم تعد من المدرسة".

واضاف انه "بعد الذهاب من قبل والدها الى المدرسة تم اخباره بعدم حضورها الى المدرسة حيث قام والد المدعوة اعلاه بتسجيل دعوى رسمية ضمن مركز شرطة الجعيفر".

واشار الى انه "من تاريخ فقدان المدعوة اعلاه تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارزنا الاستخبارية حيث تمت متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمفقودة (الاسنتكرام) وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات والمتابعة تم التوصل من خلال استدراجها انها توجد داخل دار المدعو (ك. ا. ع)، تولد 2005، يسكن الشيخ معروف".

واوضح انه "بعد التنسيق مع ضابط مركز شرطة الجعيفر واستحصال الموافقات الاصولية ومن خلال كمين محكم من قبل مفارزنا الاستخبارية وقوة من فوج طوارىء بغداد الكرخ الثاني ومفرزة من مركز شرطة الجعيفر ومداهمة المكان الموجودة فيه المفقودة أعلاه، بالساعة الثالثة عصر اليوم السبت، تم القاء القبض على المتهمين (ك.ا.ع) ووالده ووالدته، مع دراجة من نوع تك تك، وتم تسليم المتهمين الى مركز شرطة الجعيفر بوصل استلام اصولي كون توجد دعوة مسجلة بالمركز انف الذكر من قبل والدها بخصوص الفتاة".



