وزير العمل يطمئن الشباب باستمرار رواتبهم لحين نجاح مشاريعهم الخاصة

2023-11-25 20:40:02 - المصدر: الفرات نيوز



طمأن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي الشباب المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية بان حصولهم على القروض لا يعني قطع راتب الاعانة عنهم، مشيرا الى ان رواتبهم ستستمر لثلاثة اشهر الى حين نجاح مشاريعهم.

واوضح السيد الاسدي ان الوزارة تمنح قروضا تبدأ من 20 مليون الى 50 مليون دينار وبامكان المستفيدين من الحماية الاجتماعية التقديم للحصول على هذه القروض مع الاستمرار بصرف الاعانة لهم لثلاثة اشهر وفي حال لم تنجح مشاريعهم بامكانهم العودة الى راتب الحماية الاجتماعية، لافتا الى ان هدف الوزارة من هذه القروض حتى لا يتحول راتب الحماية الى سبب لتكاسل الشباب عن العمل.

واشار الى ان هناك الملايين من الوظائف في القطاع الخاص ومهمة الوزارة هي التدريب ومنح القروض وتأهيل المستفيدين الى سوق العمل، مبينا ان هناك آلاف الشركات تعمل في القطاع الخاص وبامكان الشباب الاستفادة من القروض او العمل مع هذه الشركات والوزارة بدورها ستقوم بمساعدتهم للحصول على العمل اللائق لخلق حياة كريمة تليق بهم كمواطنين فاعلين وجزء من هذه الدولة.