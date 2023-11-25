ديربي كوردستان.. زاخو يخطف ثلاث نقاط ثمينة من اربيل في عقر داره (صور)

2023-11-25 21:04:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتهى ديربي كوردستان بفوز فريق نادي زاخو على مضيفه اربيل بنتيجة في ختام مباريات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت على ملعب فرانسو حريري في اربيل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الاول في الدقيقة 62 عن طريق مهيمن سليم، وفي الدقيقة 68 جاء الهدف الثاني لزاخو عن طريق المحترف باتريك مارسيلينو.