وزير التعليم: ملتزمون بدعم الخريجي وتنمية البيئة البحثية بالمؤسسات الأكاديمية

2023-11-25 21:20:07 - المصدر: الفرات نيوز

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي العمل على وفق مراحل متكاملة من مجالات التطوير المهني وتنمية البيئة البحثية في المؤسسات الأكاديمية.

جاء ذلك في كلمته بجامعة بغداد خلال حفل تخرج الدورة السادسة والستين الموسومة طـوفـ.ـان الأقـصـ.ـى حيث قال إن تخرج هذه الكوكبة يحمل الجميع مسؤولية إضافية ترتبط بالحفاظ على السمعة الأكاديمية لهذه المؤسسة العريقة التي بذل فيها العلماء والتدريسيون والباحثون والطلبة عقودا من العمل والالتزام والابداع.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وفق مراحل متكاملة من مجالات التطوير المهني وتنمية البيئة البحثية من أجل إعطاء الزخم اللازم للجامعات وكلياتها وفروعها وأقسامها ومراكزها في ميادين العطاء العلمي وإنتاج البحوث العلمية والنتائج الإيجابية في التصنيفات والمستوعبات العالمية.

وتضمنت فعاليات التخرج كلمة للسيد رئيس الجامعة الدكتور منير حميد السعدي الذي استعرض مؤشرات الانجاز العلمي لجامعة بغداد وكلياتها في مجال النشر العلمي والتصنيفات العالمية فيما شهد الحفل ترديد القسم الجامعي ومراسيم منح الشهادات للخريجين.

واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي فعاليات التخرج بتكريم الطلبة الأوائل وجدد التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم الخريجين الذين تسلحوا بأدوات المعرفة وأكملوا مشوارهم الجامعي وباتوا على مقربة من الدخول إلى بيئة العمل والشروع بالمهام والمسؤوليات.