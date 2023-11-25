2023-11-25 21:21:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، ان الانتخابات هي الطريق الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة لتحقيق الإصلاح، مشيرا الى ان منع الناس عن الانتخابات يعني منعهم عن صناعة مستقبلهم.

وقال المالكي في كلمة خلال الملتقى الموسع لمرشحي ائتلاف دولة القانون الذي أقيم ببغداد، بحسب بيان مكتبه الذي تلقته "بغداد اليوم"، إن "الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات تعني فسح المجال للفاسدين للوصول الى مواقع المسؤولية في مجلس المحافظة او البرلمان"، مشيرا إلى ان "صناديق الاقتراع هي من تحدد إرادة الناس"، مؤكدا ان "المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل إرادة الشعب من خلال صناديق الاقتراع".

وواشار إلى ان "من يمنع الناس عن المشاركة في الانتخابات يمنعهم عن المساهمة في صناعة مستقبلهم"، مبينا ان "التغيير والإصلاح يحصلان عبر الانتخابات لانها استحقاق دستوري وطني، والغياب عن الانتخابات لن يحقق الشراكة والإصلاح بل يسبب خللا في التوازن بين المكونات".

وشدد المالكي على "ضرورة التمسك بالقائمة قائلا متمسكون بقائمتنا واسمها دولة القانون لان دولة بلا قانون فوضى"، مؤكدا ان "من واجبنا الدفاع عن العراق وحكومته وبرلمانه ويجب الابتعاد عن المناكفات التي تضعف الدولة".







