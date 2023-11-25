اكثر من ربع مليون طفل "معوق الادراك".. تفاصيل توجه التربية لفتح صفوف خاصة لأطفال التوحد

2023-11-25 21:52:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل افتتاح صفوف خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي لمصابي متلازمة التوحد في المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لـ"بغداد اليوم"، انه "مؤخرا أصدرت وزارة التربية اعماما على مديريات التربية بضرورة الاهتمام بفتح صفوف خاصة بمصابي متلازمة التوحد، باعتبار ان هذه الشريحة بدأت تتصاعد وهناك جهود كبيرة من أجل تقليل الضغط على الاسر العراقية".

وبين السيد ان "هناك قسما في وزارة التربية بعنوان (التربية الخاصة)، وهو يتابع المدارس التي فيها صفوف وعمليات الدمج التربوي وغيرها، خصوصاً ان الصفوف بها اشتراطات، منها ان هذه الصفوف يجب ان تكون بعيدة عن الصفوف الأساسية وتكون فيها مراقب، حتى لا يكون اختلاطهم يتسبب بضرر لهم او لباقي الطلبة".

وأضاف انه "لدينا مشكلة في الابنية المدرسة لفتح هكذا صفوف، خصوصاً في المناطق البعيدة والنائية"، مبينا ان "توجه الوزارة نحو التضامن مع هذه الشريحة، التي لها الحق في التعليم، خصوصاً انها شريحة قادرة على التعلم، كما هناك مدارس خاصة تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكن هذا جانب تربوي، وفيه جزء من المسؤوليات لوزارة التربية، من أجل تقليل من حدة معاناة الأهالي والطلبة".

ويوم الاربعاء الماضي، وجهت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، المديريات العامة للتربية كافة بإنشاء صفوف خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي لمصابي متلازمة التوحد (من القابلين للتعلم) في المدارس الابتدائية.

وتهمل الحكومة ملف افتتاح مراكز تخصصية لتأهيل الاطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون وفرط الحركة وغيرها من الامراض العقلية والخلقية التي بدأت تنتشر بشكل كبير مؤخرًا، فيما يضطر اهالي بعض المصابين لتسجيلهم في مراكز اهلية مما يضطرهم لدفع اموال طائلة، وبعضهم لايستطيع تسجيل ابنه اساسا، ممايجعله ضحية مرضه واهمال القطاع الحكومي لهذه الشرائح، بحسبما يؤكد ذوي المصابين.

وعلى سبيل المثال، تقدر مراكز مختصة الاطفال المصابين بالتوحد في العراق بأكثر من 125 الف طفل، فيما يشخص الجهاز المركزي للاحصاء وجود اكثر من 350 الف طفل معوق بالفهم والادراك.

بالمقابل تشير وزارة التربية الى تسجيل اكثر من 16 الف مصاب بالتوحد ومتلازمة داون في ما وصفتها "صفوف خاصة" داخل المدارس الحكومية، اي ليست في مراكز معزولة ومختصة، فضلا عن تسجيل 7 الاف مصاب بالتوحد فقط في 16 مركزا متخصصا اهليا في عموم العراق.



