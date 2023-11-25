2023-11-25 21:56:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل حادثين امنيين احدهما استهداف منزل شيخ عشيرة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصاً في الأربعينيات من عمره قتل بهجوم مسلح امام منزله بمنطقة الاسماعيلية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، حيث فتح مجهولون النار عليه وقتلوه بأربع رصاصات، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وقال مصدر آخر، إن "عبوة محلية الصنع انفجرت مستهدفة منزل شيخ عشيرة ال حاتم بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، حيث أدى الهجوم لأضرار مادية فقط، دون البشرية".