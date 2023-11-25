حزب الله العراقي يوقف التصعيد ضد اسرائيل

2023-11-25 23:02:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي ابو حسين الحميداوي يوم السبت، ايقاف التصعيد ضد اسرائيل تزامنا مع الهدنة بين غزة وتل أبيب.

وقال الحميداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نعلن خفض وتيرة تصعيد العمليات على قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، وإيقافها ضد الكيان الصهيوني لحين انتهاء مدة الهدنة، أو القتال في فلسطين وحدودها مع لبنان، نؤكد بأن المواجهات مع القوات المحتلة للعراق لن تتوقف إلا بتحريره، وهو قرار لن نحيد عنه مهما غلت التضحيات".

ودعا الحميداوي في بيانه العراقيين "في الداخل ممن خبرتهم سوح الجهاد إلى الالتحاق بصفوف المقاومة، وتحرير البلاد من سطوة الاحتلال".