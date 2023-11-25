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البيشمركة ونينوى يتأهلان الى دور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز

البيشمركة ونينوى يتأهلان الى دور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز
البيشمركة ونينوى يتأهلان الى دور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز
2023-11-25 23:06:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في مباراة مثيرة حقق البيشمركة فوزاً صعباً على فريق المقدادية بثلاثة أشواط مقابل شوطين (25-17) (23-25) (25-17) (24-26) (15-13) نقطة  ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز.

وبهذا الفوز بلغ فريق نادي البيشمركة متصدرا المجموعة الى دور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز للموسم 2023-2024.

كما فاز فريق نينوى على فريق الصناعة بثلاثة أشواط نظيفة وبواقع (25-20) (25-13) (25-21) نقطة.

وبهذا الفوز بلغ فريق نادي نينوى دور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز للموسم 2023-2024.

وانطلقت الخميس الماضي منافسات الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة "مرحلة الإياب" للمجموعتين الأولى والرابعة والتي ستحتضنها العاصمة بغداد بقاعتي الشعب والصناعة.

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