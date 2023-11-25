2023-11-25 23:10:08 - المصدر: الفرات نيوز

افتتح امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم اكبر متنزه جديد يتم تنفيذه بمساحة 22 دونماً بمنطقة الحرية بجانب الكرخ من بغداد ضمن حملة زيادة المسطحات الخضراء التي انطلقت بعموم بغداد استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .

ونقل بيان للأمانة عن امين بغداد قوله ان " امانة بغداد مستمرة بتحويل الفضاءات الخالية والمواقع التي كانت مرتع للانقاض والمشوهات الى اماكن ترفيهية ومساحات خضراء ، واليوم تم افتتاح متنزه السلام النموذجي الذي شيد بمساحة 22 دونماً بمنطقة الحرية ضمن قاطع بلدية الشعلة ".

وتابع ان " الموقع كان يكتض بالتجاوزات وحضائر المواشي التي تم ازالتها من قبل الدائرة البلدية وتحويله لمتنزه ترفيهي ومتنفس لاهالي المنطقة اضافة الى انشاء ملاعب خماسية وملعب ترابي ".

وبين ان " امانة بغداد مستمرة في تنفيذ هكذا مشاريع في عموم مناطق العاصمة بغداد الى جانب تطوير العديد من المرافق المهمة ضمن قاطع بلدية الشعلة ".

واشار البيان الى ان " المتنزه يقع بالقرب من طريق صلاح الدين للمرور السريع ضمن منطقة الحرية محلة 438 ويحوي على 12 جلسة عائلية و80 مصطبة جلوس و70 حاوية نفايات والعاب اطفال وساعة الكترونية كبيرة واعمدة الانارة ونشرات ضوئية الى جانب ملعبين لخماسي كرة القدم وملعب ترابي كبير بمساحة 5 دوانم ".

وأوضح ان " دوائر امانة بغداد وبتوجيه من امين بغداد تواصل تنفيذ حملة زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بعموم مناطق العاصمة بهدف مكافحة التصحر ودرء تأثير التغير المناخي وتحسين البيئة ".

