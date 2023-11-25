"السيادي السعودي" يستهدف استثمار أكثر من تريليون دولار في العقارات

2023-11-25 23:30:09 - المصدر: العربي الجديد

قال مسؤول في قطاع العقارات بصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، اليوم السبت، إن الصندوق يستهدف استثمار 4 تريليونات ريال (نحو 1.06 تريليون دولار) في مشاريع عقارية في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف رئيس برامج التنمية الوطنية في القطاع العقاري والبنية التحتية أحمد الشنقيطي في منتدى استثماري بالسعودية وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، أن الصندوق السيادي يستهدف أيضاً تحقيق مكون محلي بنسبة 60% في مشروعاته العقارية في المملكة بداية من عام 2025، بما يخلق مزيداً من الفرص للصناعات المحلية.

وتبلغ قيمة الأصول التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي نحو 700 مليار دولار.

ولا تزال المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، في منتصف طريق خطة التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030 التي تهدف إلى وضع القطاع الخاص الموسع ونمو القطاع غير النفطي في قلب خطة التنمية المستقبلية للبلاد.

كما تتضمن المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بناء مدن ضخمة، وفتح الدولة المحافظة أمام السياحة، وتطوير القطاع الصناعي.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار بمدينة عرعر، إن هناك مشروعا جديدا سيضاعف طاقة المملكة في إنتاج الفوسفات، لتصبح ثالث منتج في العالم للفوسفات، ابتداءً من وعد الشمال، وتحويل الفوسفات إلى منتجات كيميائية متقدمة.

وأكد أن الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة، مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية.

من جهته، قال وزير التجارة ماجد القصبي، إن الإيرادات المتوقعة للتجارة الإلكترونية، نحو 260 مليار ريال بحلول 2025، مؤكداً أن المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في هذا المجال.

وأضاف أنه يجري العمل على إنشاء منطقة لوجستية في مدينة عرعر لدعم المستثمرين، وخدمة المصدرين والمستفيدين في السعودية والعراق.

وانطلق اليوم في مدينة عرعر السعودية ولمدة يومين، منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية.

وطرحت الشركات والمؤسسات المشاركة في المنتدى، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" أكثر من 157 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال.

وكشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، تسجيل عجز في الميزانية يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4%.

وذكرت الوثيقة أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1.172 تريليون ريال (312.51 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 تريليون ريال.

كما توقعت الوثيقة أيضاً تسجيل عجز في الميزانية نسبته 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، و1.6 بالمئة في 2025، و2.3 بالمئة في 2026.

(الدولار= 3.75 ريالات)

(العربي الجديد، وكالات)