بغداد.. اعتقال عصابة مختصة بالسطو المسلح رئيسها منتسب بالداخلية

2023-11-26 01:25:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، بان القوات الأمنية اعتقلت عصابة مختصة بالسطو المسلح رئيسها منتسب بالداخلية في العاصمة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "صوت اطلاق نار سمع ضمن منطقة العطيفية في بغداد، وتم التوجه الى مكان الحادث وغلق المنطقة من قبل مديرية افواج طوارئ الكرخ وتطويقها".

واضاف أنه "تم القبض على عصابة مختصة بالسطو المسلح والتسليب ويرتدون (كمامات) عدد 3 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشار الى أن "رئيس هذه العصابة يعمل منتسباً بالداخلية".