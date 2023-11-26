المصرف الأهلي العراقي يحظى بتصنيفات دولية تعزز الاستثمار

2023-11-26 09:02:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر المصرف الأهلي العراقي، يوم الأحد، أن التصنيف الائتماني "الإيجابي" الذي حصل عليه من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، "موديز وكابيتال إنتليجنس"، عكس المركز المالي "القوي للمصرف وجدارته الائتمانية"، ما أسهم في زيادة "ثقة" العملاء والمساهمين والمستثمرين، وعزز من قدرته على "النمو والازدهار".

وكانت وكالة موديز صنفت الودائع طويلة وقصيرة الأجل للمصرف بالعملة المحلية عند B3، فيما صنفت كابيتال إنتليجنس الودائع قصيرة الأجل للمصرف بالعملة الأجنبية عند B.

وقال المصرف في بيان اليوم، هذه التصنيفات تُعد "حجر الزاوية" في رحلة المصرف الأهلي العراقي نحو "مستقبل واعد"، خاصة وأنها تؤكد على سلامة استراتيجية المصرف وسمعته المرموقة وموقعه المتقدم ضمن المؤسسات المالية المصرفية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأضاف البيان أن المصرف الأهلي العراقي "أصبح بفضل هذه التصنيفات، مرجعاً موثوقاً للعملاء فيما يتعلق بالخدمات المصرفية، حيث تعزز الثقة المتزايدة للعملاء حجم الودائع ونشاط القروض، مما يساهم في تعزيز موارد المصرف وقدرته على تلبية احتياجات عملائه بشكل أفضل".

ووفقا للبيان فإن "التصنيف الائتماني للمصرف يُعتبر إشارة قوية للمستثمرين والجهات المانحة بشأن قدرته على تحمل المخاطر وتحقيق عائد مستدام، حيث يعكس هذا الدعم الثقة في الإدارة الصحيحة والاستقرار المالي، ويجذب استثمارات جديدة ويعزز رأس المال الخاص به".

من جهته أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم أن "التصنيفات الائتمانية الإيجابية التي حصل عليها المصرف الأهلي العراقي، تعكس الجهود التي بذلها المصرف لتعزيز سلامة وقوة وضعه المالي، بما في ذلك زيادة رأسماله وتحسين إدارته للمخاطر".

وأشار البيان إلى أن "المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي".