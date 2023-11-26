2023-11-26 09:07:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

في اطار آلعمل بتوجيهات السيد قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن المياحي بضرورة التواجد الامني وتكثيف الدوريات داخل الاحياء السكنية

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان عن اعتقال متهم كان يروم حرق مقر تابع لسرايا السلام في منطقة عواشة مركز مدينة العمارة .

وذكرت القيادة انه فور تلقيها معلومات بهذا الصدد تم تشكيل قوة مشتركة من قسم شرطة البلدة والفوج الثالث شرطة إتحادية ودوريات شرطة النجدة وحال وصول القوة تم ضرب طوق امني على المنطقة مما سهل عملية اعتقال المتهم في الحال.

واضافت ان المتهم كان يستقل دراجة نارية قام برمي قناني مولوتوف عدد (2)على المقر المذكور انفا وتمت السيطرة عليهن دون وقوع اي اضرار معللا فعلته بسبب الحقد والكراهية .

وأشارت الى اتخاذ الأجراءات القانونية الازمة بحقه أصوليا

يتبع ...





