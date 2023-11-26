"الأصوات المحتجزة بالمخيمات".. الإيزيديون بين إيواء أربيل وكوتا نينوى

2023-11-26 10:10:44 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

قال السياسي الإيزيدي فهد حامد، اليوم الأحد (26 تشرين الأول 2023)، إن هناك خشية كبيرة من تأثير الضغط السياسي الذي يُمارس على النازحين في المخيمات.

وقال حامد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الالآف من أهالي سنجار من النازحين الإيزيديين لازالوا يعيشون في مخيمات النزوح بإقليم كردستان وهؤلاء تمارس عليهم ضغوط سياسية".

وأضاف أن "هذه الضغوط هدفها الحصول على أصواتهم في الانتخابات القادمة، وبالتالي التأثير على مقاعد الكوتا المخصصة لمجلس محافظة نينوى".

وأشار حامد إلى أن "مفوضية الانتخابات مطالبة بزيادة الرقابة والتشديد على مخيمات النزوح وضبط آلية التصويت لمنع التزوير".

وفقاً لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فأن هناك 48 ألف و260 نازحا يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.

وسيتوجب على النازحين المقيمين خارج المخيمات العودة الى مناطقهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم، فيما تلتزم الحكومة توفير التسهيلات لهم ونقلهم الى مراكز التصويت.

وتنص إحدى فقرات قانون الانتخابات على نازحي سنجار فقط سواء كانوا يقيمون داخل أو خارج المخيم يمكنهم التصويت مباشرة لدائرة سنجار الانتخابية دون الحاجة للعودة الى مناطق سكناهم.