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القبض على ثلاثة متهمين سرقوا مواطن من داخل أحد الجوامع في بغداد

القبض على ثلاثة متهمين سرقوا مواطن من داخل أحد الجوامع في بغداد
القبض على ثلاثة متهمين سرقوا مواطن من داخل أحد الجوامع في بغداد
2023-11-26 10:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة مواطن من داخل أحد الجوامع ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد ، وأن عملية القبض تمت بعد استنجد المشتكي بمفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام حول تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره ( خمسمائة وخمسة وستون ) ألف دينار عراقي مع مستمسكاته الشخصية من قبل فاعل مجهول ، وبعد التحري وجمع المعلومات التي اثمرت بالوصول الى المتهمين والقبض عليهم ، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .

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