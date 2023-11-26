القبض على ثلاثة متهمين سرقوا مواطن من داخل أحد الجوامع في بغداد

2023-11-26 10:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة مواطن من داخل أحد الجوامع ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد ، وأن عملية القبض تمت بعد استنجد المشتكي بمفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام حول تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره ( خمسمائة وخمسة وستون ) ألف دينار عراقي مع مستمسكاته الشخصية من قبل فاعل مجهول ، وبعد التحري وجمع المعلومات التي اثمرت بالوصول الى المتهمين والقبض عليهم ، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .