السوداني: آن الأوان أن تكون الخطط الحالية على التنوع الاقتصادي

2023-11-26 10:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني:

العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ الثمانينيات

حجم التحديات يستلزم وضع خطط على المديين المتوسط والبعيد

الحكومة عازمة على استكمال خطط التنمية

حكومتنا منذ اليوم الأول تعمل على دعم المحافظات

آن الأوان أن تكون الخطط الحالية على التنوع الاقتصادي

وضعنا في الموازنة بند خاص لدعم القطاع الخاص وهذا لأول مرة يحصل في العراق

نعمل على استكمال تشكيل مجلس لدعم القطاع الخاص

ماضون في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية مع البلدان

قررنا إجراء التعداد السكاني في العام المقبل

الحديث عن الخطة الخمسية يعد مؤشراً إيجابياً ويجب أن تنعكس إيجابا على الشرائح الهشة

الحكومة عملت منذ يومها الأول على دعم الفقراء والعمل على مبدأ عدم توريث الفقر