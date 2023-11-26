2023-11-26 10:55:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني في شرطة غابات وبيئة السليمانية، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، بالقاء القبض على شخص أقدم على قطع شجرة معمرة في قرية تابعة للمحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي لوسائل إعلام كردية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "مفارز شرطة محافظ السليمانية ألقت القبض على شخص قطع شجرة برية عمرها 100 عام، بقرية "الله قولي" ضمن ناحية بازيان التابعة للمحافظة".

وأضاف، أن "الادعاء العام يتحرك لرفع شكوى ضد المعتقل بعد الاستياء الكبير الذي أبداه السكان إزاء ما حصل"، مشيراً إلى أن "المتورط تحجج بأنه يستخدم حطب الشجرة لأغراض التدفئة".











