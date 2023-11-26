الدفاع توضح بشأن سحب يد الأمين العام للوزارة: تحقيق يخص تعيينات الحكومة السابقة

2023-11-26 11:20:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنويه



تناولت عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية الكتاب الصادر من وزارة الدفاع تحت عنوان (أمر وزاري ١٩٤٤) والمتضمن سحب يد السيد (جبار ثجيل مطلك الحيدري) الأمين العام لوزارة الدفاع من الوظيفة لمدة (٦٠) ستين يوماً.

وهنا تود الوزارة أن تنوه بشأن مضمون الكتاب آنفاً ما يلي:

١. إن موضوع التحقيق الذي أُشير إليه في الكتاب آنفاً يتعلق بموضوع التعيينات التي تمت في زمن الحكومة السابقة.

٢. أُحيل الموضوع إلى وزارة الدفاع بعد اجراء تحقيق اصولي في مكتب رئيس الوزراء، للوقوف على حقيقة ما جرى خلال تلك الفترة، وتم تشكيل لجنة تحقيقية في الوزارة لمحاسبة المقصرين.

٣. إن سحب يد السيد الأمين العام جاء لأغراض تخدم التحقيق كونه المسؤول الأعلى عن الموظفين المدنيين في الوزارة، وبقاؤه في منصبه خلال فترة التحقيق قد يؤثر على سير التحقيق.



لذا تدعو وزارة الدفاع القنوات الفضائية والوكالات عدم الترويج لأية أخبار غير دقيقة إلا بعد التحقق من مصادرها في الوزارة، وتؤكد أيضاً أن موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها هي المصدر الرسمي الوحيد للأخبار الخاصة بها.

لذا اقتضى التنويه.



وزارة الدفاع العراقية

26 تشرين الثاني 2023



