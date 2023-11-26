فيديو من البصرة.. مفرزة مرور ترفض مناشدة مواطن باللحاق بسائق صدم سيارته وهرب

2023-11-26 11:37:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

شهدت محافظة البصرة حادثة غريبة من نوعها، أثارت تساؤل أحد شهود العيان إزاء مهام شرطة المرور، بعد ان لاذ مواطن، تسبب بحادث سير في شارع عام، بالفرار امام انظار شرطة المرور.

وقال شاهد عيان في رسالة وجهها الى وزير الداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بمقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، إن "حادث سير وقع امامه في ساحة الطيران وسط محافظة البصرة بتاريخ 25 / 11 /2023"، مبينا أن "المتسبب بالحادث لاذ بالفرار بعد ان صدم عجلة أخرى وتسبب بذعر امراة كانت في المقعد الخلفي للعجلة المتضررة".

وأوضح شاهد العيان أن "عنصرين من شرطة المرور كانا بالقرب من موقع الحادث واحدهما كانت لديه دراجة نارية، فضلا عن وجود نقطة تفتيش على بعد 200 متر من الموقع"، مشيرا الى انه "كان بامكان شرطي المرور الذي يقود دراجة نارية خاصة برجال المرور ان يلحق به او يخبر السيطرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف "لكن للأسف لم يتم اخبار السيطرة او النداء بمكبر الصوت على صاحب العجلة الذي هرب"، مبينا ان "ما (زاد الطين بلة) إن ضابط برتبة رائد حضر لاحقاً الى موقع الحادث، ليخبر صاحب العجلة المتضررة إن (شرطة المرور ما تشتغل عنده، وليس واجبها ان تلحق بالشخص الذي صدمه وهرب ؟!!!".

وناشد شاهد العيان "وزير الداخلية بإيضاح واجبات المرور الحقيقية وهل بالفعل ليس من واجبهم اللحاق بالمخالفين؟ ومن يقودون بسرعة متهورة؟ ويصدمون مركبات الآخرين؟!".





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