التقاعد: لا تأخير في إصدار هويات المتقاعدين وبدأنا العمل لمغادرة التعامل الورقي

2023-11-26 11:50:15 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

فصلت هيئة التقاعد العامة، اليوم السبت، آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، فيما أكدت بدء العمل لمغادرة التعامل الورقي في إصدار الهويات.

وقال مدير إعلام هيئة التقاعد العامة علاء محمد في تصريح تابعته (الأولى): إنه" استنادا إلى حزمة الإجراءات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء في شهر شباط 2023 تستمر هيئة التقاعد الوطنية بإرسال فرق عمل جوالة إلى مقار الوزارات ودوائر الدولة كافة لإنجاز معاملات المتقاعدين المحالين على التقاعد في دوائرهم"، مبينا، أن" العمل الميداني لفرق الهيئة والنظام الإلكتروني المتبع في إنجاز المعاملات ساهم بتسريع العمل في إنجاز المعاملات".وأضاف، أن "الآلية المتبعة في إنجاز المعاملات خففت الزخم وقللت معاناة المتقاعد من حيث التنقل بين الدوائر لإنجاز معاملته".وعزا محمد تأخير صرف الهويات التقاعدية في السابق إلى الصعوبات التي واجهت الدوائر في التعامل مع النظام وتهيئة الأماكن الخاصة للفرق"، لافتا، إلى أن "إنجاز المعاملات بدأ مع استقرار فرق الهيئة".وأكد، أنه" لا يوجد أي تأخير في إصدار الهويات بعد مغادرة العمل الورقي بشكل جزئي والمباشرة بالنظام الإلكتروني، إذ المعاملات ترسل إلكترونيا بين الدوائر المعنية، ما سهل آلية إنجاز المعاملات"، مبينا، أن "أي متقاعد مستوفي الشروط وأوراقه التقاعدية تامة يمكن أن يستلم هوية مع بطاقة (الماستر كارد) بذات اليوم الذي قدم فيه".و بشأن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف المتقاعد أشار محمد، إلى أن "الفئات المشمولة بمكافأة نهاية الخدمة ضمن القانون الصادر رقم 26 لسنة 2019 هم من لديهم خدمة وظيفية 25 سنة أي من تقاعدوا بعد سنة 2020 واحتساب هذه المكافأة يكون عن طريق احتساب آخر راتب وظيفي (الكلي) في 12 شهرا".











