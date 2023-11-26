السوداني يؤكد تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في ملف المياه

2023-11-26 11:50:15 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في ملف المياه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (الأولى)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له، وبحث اللقاء علاقات التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها، وكذلك مناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي".وأوضح السوداني، خلال اللقاء، "استعداد الحكومة لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط"، مؤكداً، "اعتماد العراق الحلول العادلة، ضمن سقف الدستور في التعامل مع مختلف القضايا لدول الجوار".وأشار إلى "ملف المياه، وحصة العراق المائية، والاتجاه إلى الاستخدام الأمثل للمياه، لاسيما في مجال الزراعة، مؤكداً تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة؛ بسبب تأثيراته الاقتصادية والإنسانية".ولفت إلى "المشروع الإستراتيجي المهم الذي يعمل عليه كلا البلدين، المتمثل بطريق التنمية، وما سيحققه من حالة نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة".وأوضح البيان، أن "اللقاء تناول أيضاً موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد ثمّن رئيس مجلس الوزراء موقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".من جانبه، نقل الوزير الضيف إلى رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورغبة بلاده في المزيد من التعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى "اهتمام الرئيس التركي بشكل واضح وتفصيلي بمشروع طريق التنمية"، مؤكداً، أن "العراق بلد مهم ليس لتركيا فحسب، وإنما لدول أوروبا، خصوصاً في مجال الطاقة وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة في سوق الغاز العالمي".







