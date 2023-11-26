2023-11-26 12:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، إن حدود العاصمة بغداد مؤمنة بالكامل مع محافظة ديالى، فيما أشار إلى إن معدلات التهريب بين المحافظتين تقلّصت بشكل كبير.

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جهود وزارة الداخلية من خلال تشكيلاتها القتالية في تأمين حدود العاصمة بغداد مع ديالى مستمرة واخذت ابعادًا متعددة وهي مؤمنة بشكل كبير بالوقت الحالي بعد اتخاذ سلسلة اجراءات".

واضاف، ان" تامين حدود العاصمة مهم ويجري وفق سياقات امنية متعددة خاصة في المناطق المعقدة، لافتا الى ان مستوى الاستقرار الأمني ياتي من خلال جهود كبيرة تبذل في الميدان".

واقر الموسوي، بأن" معدلات التهريب عبر طرق ديالى صوب بغداد تقلصت بنسبة كبيرة في الأشهر الماضية مع نجاح تشكيلات الداخلية في تفكيك الكثير من الشبكات بجهود استخبارية وهي مستمرة في الحد من هذه الجرائم التي لها ضرر بالغ على الاقتصاد الوطني".

واشار الناطق بأسم وزارة الداخلية إلى إن" مستوى الاستقرار الأمني في ديالى جيد وهو في تصاعد مستمر خاصة مع تفكيك واعتقال العديد من الشبكات الارهابية في الاشهر الماضية".