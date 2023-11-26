محافظ صلاح الدين يناقش واقع مشاريع صندوق إعادة الإعمار بالمحافظة

2023-11-26 12:32:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير هلوب، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، واقع مشاريع صندوق إعادة الإعمار وآليات استمرار العمل في المشاريع في بعض مناطق الماحفظة.



وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقته "بغداد اليوم"، أن "محافظ صلاح الدين عقد اجتماع موسع لمناقشة مشاريع صندوق إعادة الإعمار بحضور مدير عام التربية والمعاون الفني للمحافظ وعدد من مهندسين الصندوق ومدراء الدوائر المعنية في المحافظة ".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة ادراج متطلبات خطط المشاريع التشغيلية والاستثمارية المقبلة".

وتابع، أن "الاجتماع ناقش واقع مشاريع الصندوق وآليات استمرار العمل في المشاريع في بعض المناطق، فضلاً عن مناقشة اولويات المرحلة المقبلة إضافة إلى مناقشة جدول الأعمال والخطط المقدمة وأبرز المعوقات التي تربك تقدم العمل في المشاريع والسيطرة على نسب الانجاز وفق المواصفات الفنية المطلوبة".

وأكد المحافظ بحسب البيان على "أهمية المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات، وضرورة ادراج المشاريع التي تخدم أبناء المحافظة".



