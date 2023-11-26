الاتصالات والعتبة العلوية تبحثان تسخير تكنولوجيا المعلومات بما يخدم النجف الأشرف

2023-11-26 12:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يلتقي الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك

التقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد، الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة السيد عيسى الخرسان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يخص قطاع الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تشهد طفرات تطورية متسارعة.

كما تم التأكيد على أهمية تسخير هذه التطورات بما يخدم محافظة النجف الأشرف التي تشهد زيارات مليونية للعتبة العلوية المقدسة.

هيئة الإعلام والاتصالات

الإعلام والاتصال الحكومي

26- تشرين الثاني 2023