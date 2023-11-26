القاضي زيدان يؤكد ضرورة ايجاد غطاء قانوني لأنشاء مراكز حماية المرأة

2023-11-26 12:46:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاحد الموافق 26 / 11/ 2023 ورشة عمل لمناقشة الاطار القانوني لأنشاء مراكز حماية المرأة.

وأكد رئيس المجلس على ضرورة ايجاد غطاء قانوني لأنشاء مراكز حماية المرأة، هذا وقد حضر الورشة السادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي والسفير الفرنسي إيرك شوفالييه ورئيس جهاز الادعاء العام السيد نجم عبد الله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر وعدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام والسيد محافظ الانبار ونواب المحافظين (الديوانية– كركوك) ومستشار مجلس الدولة ومستشار رئيس الوزراء ومدير عام دائرة تمكين المرأة ومدير عام دائرة الاحتياجات الخاصة ومدير عام دائرة المرأة في وزارة العمل ومدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة.