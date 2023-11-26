2023-11-26 13:03:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، عن الاطاحة بـ12 شخصًا بتهمة تمزيق البوسترات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" تشكيلات الشرطة في الاقضية والنواحي اتخذت سلسلة اجراءات احترازية لمنع اي محاولات ترمي لتمزيق بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي مختلف القوائم في ديالى من خلال الكمائن والانتشار الامني".

واضاف، ان" 12 شخصًا تم اعتقالهم حتى الآن بتهمة تمزيق البوسترات الانتخابية، لافتا الى ان التحقيقات قادت الى إن اغلبهم لم تكن دوافعهم سياسية بل عبارة عن عبث مراهقين، مشيراً الى ان الاجراءات القانونية تاخذ مسارها الطبيعي والقضاء هو الفيصل".

وبيّن، إن" معدل تمزيق البوسترات الانتخابية انخفض بشكل كبير بعد سلسلة الاجراءات الأمنية في مختلف مناطق ديالى خلال الاسابيع الماضية نافيا تسجيل اي تهديد يمس امن اي مرشح في المحافظة".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اصدر في وقت سابق توجيها لمحاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للقبض على من يمزق الصور والدعايات الإنتخابية للمرشحين لإنتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون.

وإنطلقت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية لانتخابات مجالس المحافظات في الأول من الشهر الجاري وتستمر الحملة الانتخابية لمدة 45 يوما وتنتهي قبل موعد الإقتراع (18 كانون الأول المقبل) بأربعة وعشرين ساعة.

ومن المقرر إجراء إنتخابات مجالس المحافظات العراقية، في 18 كانون الأول ديسمبر 2023، في 15 محافظة بإستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت في هذه الإنتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة إتتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها إنتخابات عام 2009، ثم إنتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة إنتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.