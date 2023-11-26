2023-11-26 13:38:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتقلت قوة من المخابرات العراقية، يوم الأحد، شخصاً "أجنبباً" حاول إدخال مخدرات من الجانب الكويتي جنوبي البلاد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن جهاز المخابرات الوطني اعتقل شخصاً اجنبياً حاول إدخال مخدرات إلى البصرة، مبيناً أن عملية الاعتقال جاءت بالتعاون مع الجهات العاملة بباب الخروج الكويتي لمنفذ سفوان.

وأوضح المصدر، أن القوة ضبطت بحوزة المعتقل مواداً عشبية مخدرة زنة 3.5 كغم مخبأة في سيارة تحمل رقم دولة الكويت.