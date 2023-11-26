2023-11-26 14:17:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، ان انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي يتطلب توافق الكتل السنية بالكامل.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "منصب رئيس البرلمان للمكون السني ومن يتفق عليه المكون يجب التصويت له".

وأضاف أنه "يجب احترام رغبة المكون، كما يتم احترام رغبة المكون الشيعي ويعطى لهم حق الاختيار في منصب رئاسة الوزراء".

وأوضح أن "الكرد وتحديدا الحزب الديمقراطي يحترم رغبة الكتل السنية ذات الأغلبية التي تتفق على مرشح معين لمنصب رئيس البرلمان، ومن يتفقون عليه سنصوت له".

ويوم الاربعاء الماضي، اجل مجلس النواب خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة، التصويت على رئيس جديد للبرلمان بدلا من الحلبوسي، الى حين تحقيق التوازن السياسي.

ومازالت القوى والكتل السنية المختلفة داخل البرلمان، لم تتفق على اسم او الية لاختيار رئيس جديد للبرلمان، حيث تحول اختيار بديل للحلبوسي الى عملية معقدة، وسط خلافات بين القوى السنية، ورغبة كل منها بفرض الامر الواقع امام الاخر، في حين ترفض الكتل الشيعية والكردية، الا بمجيء الكتل السني باسم متوافق عليه من قبل الجميع، بحسبما تشير المعطيات السياسية.



