2023-11-26 14:24:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، وفاة مقاتل متأثرا بجراحه جراء القصف الجوي الأمريكي على "جرف النصر - جرف الصخر سابقا" شمالي محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان ، أن المقاتل (ماجد عبد الله كاظم الشيباوي) توفي صباح اليوم الأحد، متاثرا بإصابته الخطيرة جراء القصف الأمريكي على جرف النصر الأسبوع الماضي.

وبهذا ترتفع حصيلة الضحايا من قوات الحشد الى 9، وما زال 3 مصابين يتلقون العلاج، وفقا للبيان.