احباط عملية تهريب 49 بطاقة مصرفية في مطار النجف

2023-11-26 14:30:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

قوات الحدود تلقي القبض على( 4) متهمين بحوزتهم بطاقات مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب..



استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في الحفاظ على الأمن الاقتصادي واحباط محاولات تهريب العملة، تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة ومركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على( 4) متهمين بحوزتهم بطاقات مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب بعدد (49) بطاقة، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يتبع ...





