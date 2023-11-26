المباشرة بصرف مستحقات ذوي الشهداء ومصابي ضحايا الارهاب

2023-11-26 14:34:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعدد ٢٤٫٣١٤ قيد هيأة التقاعد الوطنية تعلن عن صرف الوجبة السابعة من مستحقات ذوي الشهداء ومصابي ضحايا الارهاب وفق الية وضوابط الصرف الالكترونية





تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة مستمرة من السيد رئيس هيأة التقاعد الوطنية الاستاذ ماهر حسين رشيد،

هيأة التقاعد الوطنية تعلن عن البدء بصرف مستحقات ذوي الشهداء ومصابي ضحايا الارهاب





وتدعو الهيأة "المتقاعدين والمستفيدين من الشريحة المذكورة اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لإستلام مستحقاتهم".







