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فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الاعداديات الإسلامية

فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الاعداديات الإسلامية
فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الاعداديات الإسلامية
2023-11-26 14:46:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية 2024/2023.

وتبين دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم يكون الى أقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس، الاثار) عبر بوابتها الإلكترونية (www.dirasat-gate.org).
ويستمر التقديم إلى غاية يوم السبت الموافق 2023/12/2.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
26 تشرين الثاني 2023

يتبع ...

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