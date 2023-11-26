فتح استمارة قبول الطلبة من خريجي الاعداديات الإسلامية

2023-11-26 14:46:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية 2024/2023.



وتبين دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم يكون الى أقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس، الاثار) عبر بوابتها الإلكترونية (www.dirasat-gate.org).

ويستمر التقديم إلى غاية يوم السبت الموافق 2023/12/2.



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

26 تشرين الثاني 2023



يتبع ...



